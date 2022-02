Além do Ceará, mais seis times da Série A tropeçam contra "pequenos" nos Estaduais

A temporada dos estaduais começou, e as equipes seguem se ajustando. No entanto, as competições são importantes na preparação dos times para o Brasileirão. No último fim de semana, clubes da Série A tiveram uma rodada complicada. Sete deles tropeçaram em adversários de menor expressão.

CEARENSE

O Ceará encarou o Iguatu em jogo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Cearense. O estádio Morenão recebeu o duelo. A equipe comandada por Tiago Nunes perdeu no tempo regulamentar por 1 a 0 e também nas penalidades (4 a 3). Com isso, deixou a competição.

CARIOCA

Pelo Cariocão, o Flamengo ficou no empate de 2 a 2 com o Resende. O Nilton Santos recebeu o duelo. O rubro-negro estacionou na vice-liderança com 20 pontos, com seis vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe está quatro pontos atrás do líder Fluminense.

Já o Botafogo, que voltou para elite do futebol no ano passado, perdeu de 5 a 3 para a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. A Estrela Solitária é quarta na competição com 16 pontos.

PAULISTA

O Palmeiras ficou no empate sem gols com a Inter de Limeira. No estádio Major Levy Sobrinho, o atual vice-campeão mundial de clubes amargou o resultado, mas segue líder do Grupo C, com 17 pontos. Apenas um a mais que o Mirassol, segundo colocado do Paulistão.

O Santos foi outro que terminou a partida com igualdade no placar. A equipe recebeu o Novorizontino na Vila Belmiro também pelo Campeonato Paulista. O jogo terminou em 2 a 2. O Peixe caiu uma posição e está em terceiro do Grupo D, com dez pontos.

MINEIRO

O América-MG ficou no empate com a URT, no Zama Maciel. A partida terminou em 0 a 0. A equipe caiu duas posições e é a quinta colocada do Mineiro, com 14 pontos.

GAÚCHO

O Juventude ficou no zero a zero no duelo com o Caxias, no Alfredo Jaconi. O resultado mantém a equipe em 11º lugar da tabela do Gauchão. Com oito pontos, é o vice-lanterna da competição.