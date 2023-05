Além de Nino e Richard, mais 2 ex-jogadores do Ceará são investigados por manipulação de resultados

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil - CE), que está integrando a CPI da Manipulação de Resultados, instaurada na Câmara Federal, disse em entrevista ao Jogada 1º Tempo, da Verdinha e TV Diário, que mais dois ex-jogadores do Ceará estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por suspeitas de manipulação de resultados no futebol.

Além de Nino Paraíba e Richard, que tiveram nomes revelados pela imprensa como dois dos que estão sendo citados nas investigações, outros dois ex-atletas do Vovô também aparecem na apuração do órgão goiano. No total, 4 ex-jogadores do Alvinegro, que atuaram na Série A em 2022, teriam participado do conluio criminoso com apostadores.

Os novos nomes, no entanto, não podem ser revelados, segundo Forte, porque os atletas ainda não foram denunciados formalmente.

Assista ao Jogada 1º tempo

Nino Paraíba, segundo Forte, teria feito uma delação ao MP-GO e proposto ao Ceará o perdão de dívida que o Alvinegro possuiu com o atleta, por conta da rescisão de contrato.

Nino Paraíba encerrou vínculo com o América-MG após revelação das investigações serem divulgadas pela imprensa nacional. Richard também está afastado até a conclusão das investigações.

Legenda: Nino Paraíba atuou na temporada passada pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

CPI da Manipulação de Resultados

A Câmara dos Deputados instaurou, na última quarta-feira (17), a CPI da Manipulação de Resultados para investigar as denúncias feitas pela Operação Penalidade Máxima sobre o esquema de apostas no futebol brasileiro. A ideia partiu do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), responsável pelo requerimento, protocolado em março, dias depois de o Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrar a primeira fase da operação, que investiga apostadores e jogadores envolvidos em esquema de apostas no futebol brasileiro.

Felipe Carreras (PSB-PE) é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Julio Arcoverde (PP-PI) foi eleito para a presidência. A primeira vice-presidência é do cearense André Figueiredo (PDT-CE); e a segunda, de Daniel Agrobom (PL-GO).