Alberto Valentim fala sobre demissão do Cuiabá e desmente boatos: "foram inverdades muito nojentas"

Demitido do comando técnico do Cuiabá na 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, após empatar contra o Juventude em 2 a 2, Alberto Valentim explicou o motivo do desligamento do cargo em entrevista ao Seleção SporTV nesta segunda-feira (31).

Alberto Valentim Ex-técnico do Cuiabá “Desde a minha chegada, eu fui muito aberto, o Cristiano (vice-presidente do Cuiabá) sabe disso. Sempre deixei que fizesse as colocações dele, eu tinha as minhas, algumas não concordávamos. No domingo, quando fomos campeões (do estadual), falamos 47 minutos, porque respeito muito as hierarquias, mas tudo tem um limite. Então, quando uma coisa começa a ser levada muito para dentro do campo, querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores ou tirasse outros, isso já fica um pouco mais, o relacionamento começa a ficar um pouco desgastado. Na semana que passou ele foi muito incisivo em algumas colocações."

O ex-comandante do Dourado aproveitou para esclarecer algumas inverdades anunciadas nas redes sociais nos últimos dias - após a demissão - que ligavam o desligamento de Alberto Valentim com envolvimentos pessoais com pessoas ligadas a diretoria do Cuiabá e por discussões com o atacante Elton.

"Foram inverdades muito nojentas, uma nojentíssima que foi em relação à minha vida pessoal e a família também do Cristiano Dresch. A outra que não é verdade é que eu tive uma discussão com o Elton. Não teve nada disso, pelo contrário, os jogadores se mobilizaram, não deixaram nem eu sair da minha sala dentro da Arena pra que eles tentassem reverter essa situação."

Passagem pelo Cuiabá

Alberto Valentim disputou apenas dez partidas como treinador do Cuiabá. O ex-comandante do Dourado, de 46 anos, estava invicto à frente do clube mato-grossense - sete vitórias e três empates - e faturou o campeonato estadual. Apesar da invencibilidade, Valentim não conseguiu classificar a equipe para a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado nos pênaltis pelo 4 de Julho-PI.

Em nota publicada nesta segunda-feira (31) o Cuiabá rompeu o silêncio e falou sobre a saída de Alberto Valentim do clube mato-grossense. O vice-presidente do clube, Cristiano Dresch, relatou insatisfação com com a produção da equipe dentro de campo.

Cristiano Dresch Vice-presidente do Cuiabá "Há algum tempo já vínhamos insatisfeitos com a produção da equipe dentro de campo, com a falta de um melhor futebol apresentado e de uma mecânica melhor de jogo, e não acreditamos que teria uma melhora em pouco tempo. Foi um equívoco a contratação, não tem como usar outra palavra em um trabalho com menos de 60 dias. Erramos. Foi uma contratação feita em consenso, mas equivocada. A história do Cuiabá fala mais do que qualquer tipo de acontecimento. Nada foi feito aleatoriamente. O time não tinha padrão de jogo nenhum, não tinha uma cara. Estamos disputando a melhor competição do Brasil e o Cuiabá estava com cara que não ia dar certo."