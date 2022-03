'Al Rihla', a bola da Copa do Mundo do Catar é lançada; veja detalhes

A Copa do Mundo no Catar terá uma bola que foi projetada para ser mais rápida que qualquer uma das antecessoras. Batizada de Al Rihla, que em árabe significa "A Jornada", foi lançada após ser projetada nos laboratórios da Adidas e testada em túneis de vento e no gramado, até chegar ao modelo atual.

A empresa explica que o novo design permite que a bola tenha uma velocidade significativamente maior durante sua trajetória no ar, sem perder a estabilidade, garantindo precisão nos chutes. Se a Teamgeist (2006) tinha 14 gomos, a Jabulani (2010) contava com oito, a Brazuka (2014) tinha seis, mesmo número da Telstar 18 (2018), desta vez a bola terá 20 gomos, em dois formatos.

Origem árabe

Inspirada na arquitetura, nos tradicionais barcos locais e na bandeira do Catar, a bola possui cores intensas e vibrantes que fazem uma alusão à cultura do país e à velocidade do jogo. É a 1ª bola da Copa do Mundo a utilizar exclusivamente tintas e colas à base de água, segundo a fabricante, para respeitar o meio ambiente.

Além disso, a bola terá 1% das vendas líquidas para o movimento Common Goal, a fim de ajudar a impulsionar mudanças sociais.