Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita: veja horário, onde assistir e palpites
O jogo terá os craques Cristiano Ronaldo e Benzema duelando em campo
Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam na Supercopa Saudita nesta terça-feira (19), pela semifinal da competição de futebol da Arábia Saudita. O jogo será às 9h, no Hong Kong Stadium, em Hong Kong. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. O jogo terá Cristiano Ronaldo e Benzema em campo.
ONDE ASSISTIR
A partida Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita terá transmissão do Sportv 2 e da BandSports, na televisão, e do Canal GOAT, da Newco Play, da Bandplay, do Band.com.br e do Esporte na Band (YouTube), no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr: Al-Aqeedi; Boushal, Al-Amri, Martínez e Yahya; Brozovic, Wesley e Ângelo; João Félix, Mané e Cristiano Ronaldo.
Al-Ittihad: Hamed Al-Shanqiti; Danilo Pereira, Mario Mitaj, Al-Shanqeeti, Al-Mousa, Fabinho, Kanté, Houssem Aouar, Bergwijn, Diaby e Benzema.
AL-NASSR X AL-ITTIHAD | FICHA TÉCNICA
- Competição: semifinal da Supercopa Saudita
- Local: Hong Kong Stadium, em Hong Kong
- Data: 19/08/2025 (terça-feira)
- Horário: 9h (de Brasília)