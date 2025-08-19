Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita: veja horário, onde assistir e palpites

O jogo terá os craques Cristiano Ronaldo e Benzema duelando em campo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam na Supercopa Saudita nesta terça-feira (19), pela semifinal da competição de futebol da Arábia Saudita. O jogo será às 9h, no Hong Kong Stadium, em Hong Kong. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. O jogo terá Cristiano Ronaldo e Benzema em campo.

ONDE ASSISTIR

A partida Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita terá transmissão do Sportv 2 e da BandSports, na televisão, e do Canal GOAT, da Newco Play, da Bandplay, do Band.com.br e do Esporte na Band (YouTube), no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Boushal, Al-Amri, Martínez e Yahya; Brozovic, Wesley e Ângelo; João Félix, Mané e Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad: Hamed Al-Shanqiti; Danilo Pereira, Mario Mitaj, Al-Shanqeeti, Al-Mousa, Fabinho, Kanté, Houssem Aouar, Bergwijn, Diaby e Benzema.

AL-NASSR X AL-ITTIHAD | FICHA TÉCNICA

  • Competição: semifinal da Supercopa Saudita
  • Local: Hong Kong Stadium, em Hong Kong
  • Data: 19/08/2025 (terça-feira)
  • Horário: 9h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita: veja horário, onde assistir e palpites

O jogo terá os craques Cristiano Ronaldo e Benzema duelando em campo

Daniel Farias Há 8 minutos
Foto de Mbappé comemorando gol pelo Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 19 minutos
Fortaleza e Vélez na primeira partida das oitavas de final da Libertadores

Jogada

Vélez Sarsfield x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Quem vencer, passa para as quartas de final. Um empate leva a decisão para os pênaltis

Fernanda Alves Há 29 minutos

Jogada

Neymar está na Pré-lista de convocados de Ancelotti para as Eliminatórias; Veja outros nomes

Brasil enfrentará Bolívia e Chile pelas Eliminatórias em setembro

Vladimir Marques 18 de Agosto de 2025
Marinho em jogo pelo campeonato brasileiro

Jogada

Marinho treina normalmente e deve reforçar o Fortaleza contra o Vélez

Atacante se recuperou de edema na coxa e fica à disposição de Renato Paiva; João Ricardo pode retornar ao gol, enquanto seis jogadores seguem no departamento médico

Walber Freitas/Denise Santiago 18 de Agosto de 2025
Foto de Paulo Baya, apresentado pelo Ceará.

Jogada

Herói do acesso, Baya é apresentado e fala sobre negociação com Ceará e parceria com Pedro Raul

Atacante estreou pelo Alvinegro na vitória contra o Bragantino neste sábado (16)

Ian Laurindo* 18 de Agosto de 2025