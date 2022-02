Al-Jazira goleia AS Pirae na estreia do Mundial de Clubes da FIFA e avança às quartas de final

O Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, goleou o AS Pirae, do Taiti, por 4 a 1 nesta quinta-feira (3), no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, pela rodada de abertura do Mundial de Clubes da FIFA. Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Miloš Kosanović e Diaby marcaram os gols da equipe emiradense, enquanto Mohammed Rabii (contra) descontou para os taitianos.

Com o triunfo, o Al-Jazira se classificou para às quartas de final da competição. A equipe enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no domingo (6), às 13h30 (horário de Brasília). O vencedor do confronto enfrenta o Chelsea na semifinal.

Calendário do Mundial de Clubes

A edição 2021 do Mundial de Clubes da FIFA teve início nesta quinta-feira (3) e se estenderá até 12 de fevereiro. O Palmeiras, campeão da Libertadores da América, é o representante brasileiro na disputa. A equipe de Abel Ferreira aguarda o vencedor de Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. O confronto acontece no sábado (5), às 13h30 (horário de Brasília).

1ª rodada

03/02/2022 - Al-Jazira 4 x 1 AS Piraes

Quartas de final

05/02/2022, às 13h30 (horário de Brasília) - Al-Ahly x Monterrey

06/02/2022, às 13h30 (horário de Brasília) - Al-Hilal x Al-Jazira

Semifinal

08/02/2022, às 13h30 (horário de Brasília) - Palmeiras x Al-Ahly ou Monterrey

09/02/2022, às 13h30 (horário de Brasília) - Al-Hilal ou Al-Jazira x Chelsea

Disputa do quinto lugar

09/02/2022, às 10h30 (horário de Brasília) - Al-Ahly ou Monterrey x Al-Hilal ou Al-Jazira

Disputa do terceiro lugar

12/02/2022, às 10h (horário de Brasília) - Palmeiras ou Al-Ahly ou Monterrey x Al-Hilal ou Al-Jazira ou Chelsea

Final

12/02/2022, às 13h30 (horário de Brasília) - Palmeiras ou Al-Ahly ou Monterrey x Al-Hilal ou Al-Jazira ou Chelsea

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte