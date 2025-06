Al Hilal x Pachuca no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Al Hilal x Pachuca se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta quinta-feira (26), na terceira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Geodis Park, em Nashville, Estados Unidos. (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Al Hilal x Pachuca no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Hilal: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira e Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik e Lorch; Mailula. Técnico: Amine Benhachem.

Pachuca: Rui Patricio; Autonne, Park e Rabia; Traore, Nader, Palacios e Chadli; Kaku; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic

AL HILAL X PACHUCA | FICHA TÉCNICA