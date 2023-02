Al Ahly vence Auckland City com tranquilidade e avança no Mundial de Clubes

O Al Ahly, do Egito, venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (1º) e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2022. El Shahat, Sherif e Tau marcaram os gols que garantiram a vitória e a classificação da equipe egípcia. O duelo entre egípcios e neozelandeses aconteceu em Tânger, no Marrocos.

O Al Ahly foi de fato superior na partida e dominou a maior parte das ações ofensivas do duelo. Prova disso é o número de finalizações realizadas na partida: foram 21 chutes do Al Ahly contra apenas três do Auckland City. A equipe da Nova Zelândia ainda teve um jogador expulso: Adam Mitchell foi punido com o cartão vermelho na reta final do jogo.

Nas quartas de final, o Al Ahly terá pela frente o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O duelo entre as duas equipes acontecerá neste sábado (4), às 14h30 de Brasília, em Tânger, no Marrocos. No outro duelo das quartas de final, o Wydad Casablanca, do Marrocos, enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

FLAMENGO E REAL MADRID AGUARDAM ADVERSÁRIOS

Flamengo e Real Madrid são as duas equipes que entram na competição já na fase de semifinais. O Rubro-Negro espera o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al-Hilal, enquanto o time espanhol terá pela frente o Al Ahly ou o Seattle Sounders. Os duelos das semifinais estão marcados para os dias 7 e 8 de fevereiro.