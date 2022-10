Ajax x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, (26), o Liverpool visita o Ajax em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A da Champions League. A partida acontecerá às 16h no Johan Cruijff Arena.

Para o jogo o Ajax, terceiro colocado, precisa da vitória para cotinuar sonhando com uma classificação, e o Liverpool, visando a liderança, deverá ir com força máxima para o jogo, já que está há 3 pontos do primeiro colocado, o Napoli.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey e Blid; Klaassen, Álvarez e Berghuis; Tadic, Kudus e Bergwijn. Técnico: Alfred Schreuder

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson e Jones; Elliot, Firmino e Núñez; Salah. Técnico: Jurgen Klopp

AJAX X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Data: 26/10/2022

Local: Johan Cruijff Arena

Árbitro: José Sánchez