Ajax x Benfica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ajax entra em campo nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília), contra o Benfica, pelas oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam.

No duelo da ida, empate em 2 a 2 entre as equipes. Sendo assim, o vencedor do confronto estará classificado às quartas de final da Champions League. Qualquer empate leva a disputa para a prorrogação e, caso o resultado de igualdade persista, para as penalidades.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Ajax x Benfica

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL)

Data: 15/03/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Transmissão: Space e HBO Max

Prováveis escalações

Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez e Blind; Álvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis e Tadić; Haller. Técnico: Erik ten Hag.

Benfica: Odisseas; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl e Everton; Núñez e Gonçalo Ramos. Técnico: Nélson Veríssimo.