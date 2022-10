Ajaccio x PSG ao vivo pelo Campeonato Francês: acompanhe em tempo real

Nesta sexta-feira, (21), o Paris Saint Germain visita a equipe do Ajaccio no Francois Coty às 16h em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Atualmente o time de Neymar ocupa a primeira posição com 29 pontos enquanto que o Ajaccio está em 18º lugar com 8.

Para a partida o PSG chega após vitória contra o Olimpique de Marseille por 1 a 0 com gol de Neymar e o Ajaccio empatou na última rodada contra o Troyes por 1 a 1.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Ajaccio: Leroy; Alphonse, González, Mayembo e Diallo; Marchetti, Barreto, Cimignani e Laçi; Idrissy e Belailli. Técnico: Olivier Pantaloni

PSG: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos e Bernart; Verratti, Fabian Ruiz e Sarabia; Neymar, Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier

