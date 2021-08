Airton destaca características como centroavante e fala sobre preparação do Ceará contra Flamengo

Recém-chegado ao Ceará, o atacante Airton tem ganhado espaço com Guto Ferreira e deve figurar no time titular contra o Flamengo no domingo (22). Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o camisa 7 comentou sobre a preparação para o duelo contra a equipe carioca, ressaltando a semana de treinamentos e conversas do grupo com o técnico alvinegro.

"Foi uma semana de bastante treinos, uma preparação muito boa, estamos estudando o Flamengo. Tenho certeza que o trabalho está sendo bem feito, estamos escutando bastante o professor (Guto Ferreira) para chegarmos no jogo e fazermos uma boa apresentação. Vai ser um grande jogo para o Ceará."

O atacante esteve em campo nas últimas duas partidas do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Corinthians, no último final de semana, Airton atuou por 16 minutos, mas não conseguiu ajudar o Vovô a reverter o placar de 3 a 1. O atleta de 22 anos celebrou as oportunidades recebidas pelo técnico Guto Ferreira.

"Fico feliz de entrar em campo e poder ajudar o Ceará. Mesmo com pouco tempo em campo, vejo como algo bom, que estou crescendo, evoluindo, estou me ajustando ao modelo de jogo do Ceará e tenho certeza que vou me adaptar o mais rápido possível. Quero ajudar o Ceará, quero que nós começemos a ter uma sequência de vitórias legais e tenho certeza que vou ser importante para o clube."

Airton deve ser utilizado por Guto Ferreira como centroavante no duelo contra o Flamengo. Questionado sobre suas características na posição, o atleta destacou a mobilidade e o ataque ao espaço como trunfos.

Airton Atacante do Ceará "Como centroavante, minha maior característica é a velocidade. Atuando como camisa 9, sou um atacante de mobiilidade, que busca atacar o espaço. Mobilidade no centro do ataque e muito ataque aos espaços para finalizações, são minhas características."

Confira à coletiva na íntegra