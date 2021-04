Ainda sem técnico, Caucaia fará peneira para formar elenco com amadores na retomada do Cearense

O Caucaia retornará ao Campeonato Cearense enfraquecido. Após 46 dias de paralisação do certame, o clube foi forçado a liberar 90% do elenco, emprestando para outros Estados, e disputará o restante do campeonato com um time amador. O clube, que é o adversário do Fortaleza, no dia 1º, no Castelão, ainda anunciará um técnico para o Estadual, já que o auxiliar técnico Vágner Caucaia, deixou o clube nesta segunda-feira (26).

O presidente do clube, Roberto Góes, em entrevista ao Diário do Nordeste, afirmou que o clube cumprirá apenas "tabela" para não ser punido. O clube estreou com vitória na 2ª Fase diante do Pacajus, mas foi punido com a perda de 6 pontos por escalação irregular do jogador Hugo Freitas.

"Não vai ter praticamente nenhuma preparação, prazo para se preparar não existe. Nessa crise financeira, ter 4 ou 5 dias para contratar um time e ter o jogador no BID é praticamente impossível. Vamos com o que temos, que são jogadores de subúrbio e alguns que sobraram, que tínhamos no clube para cumprir tabela e não sermos punidos. Estamos fazendo uma peneirada para montar o elenco", disse ele.

Roberto afirmou que a única solução para o clube foi emprestar os jogadores para disputarem outros Estaduais. Um novo time está sendo formado paralelamente para a Série D do Brasileiro, e não será utilizado no Campeonato Cearense. Ederson Araújo, ex-Campinense, erá o técnico para a Série D.

"Do elenco principal, emprestei 90% dos jogadores, que foram jogar outro estaduais. Contratei o Ederson, que estava no Campinense para o Brasileiro. Mas ele só vai iniciar o trabalho na semana que vem, junto com os jogadores que chegarão. Ele trabalhará para a Série D. O grupo formado não jogará o Estadual". Entre os jogadores que deixaram o clube estão os experientes Magno Alves, Ciel, Guto e Everton.

Sem técnico

Ainda na tarde de hoje, Erandir, ex-volante do Ferroviário e Fortaleza, deixou o clube. Ele estava como treinador da equipe, mas com a contratação de Ederson para a Série D, ele deixou o clube.

Seu auxiliar, Vágner Caucaia, seria o treinador durante o Campeonato Cearense, mas também deixou o clube. Assim, o Caucaia buscará um novo treinador para iniciar os treinamentos na quarta-feira

Erandir chegou ao clube como jogador, em 2019 e sai como treinador em 2021. Pelo clube, conquistou a Taça Fares Lopes e a Taça Waldemar Caracas, além de conquistar a permanência na Série A estadual tanto como jogador, quanto como treinador.