Aguero segue internado após apresentar arritmia cardíaca; irmão tranquiliza fãs

O argentino Kun Agüero segue internado em um hospital na Espanha após ser substituído com dores no peito, no sábado. Apesar do diagnóstico de arritmia cardíaca, seu irmão, Mauricio Del Castillo, e o técnico interino do Barcelona, Serji Barjuan, tranquilizaram os fãs nesta segunda-feira ao revelarem que o atacante está bem.

"Para os que me perguntam muito como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens", postou em seu Stories do Instagram o irmão de Agüero, Mauricio Del Castillo, sem dar mais informações sobre a recuperação.

No domingo, o diário Sport trouxe que o atacante revelou estar com medo do ocorrido. Ele passou mal dentro de campo, diante do Alavés, no Camp Nou. Antes do intervalo, colocou a mão no peito e caiu, pedindo atendimento. Acabou levado de ambulância a um hospital de Barcelona, onde está internado desde então passando por bateria de exames e avaliações.

Conversa com o atleta

Além de seu irmão tranquilizar os fãs, o técnico do Barcelona revelou que conversou com o jogador. "Hoje conversei com ele e me disse que, dentro do possível, está bem", afirmou Barjuan, em coletiva na qual anunciou os convocados para enfrentar o Dínamo de Kiev pela Liga dos Campeões, na terça-feira. "Kum fará falta neste jogo."

O atacante deve receber alta nas próximas horas e iniciar um tratamento cardíaco para ver quando poderá retornar aos gramados Não há posição dos médicos nem do clube sobre qual período o atacante de 33 anos ficará afastado. Nem se terá de se aposentar por causa da arritmia - aceleração dos batimentos cardíacos.

