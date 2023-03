Agüero assusta fãs ao sentir dor no coração durante live

O ex-jogador argentino Sergio Agüero assustou os fãs em live nesta quarta-feira (29). Ao lado do streamer espanhol Ibai Llanos, o ex-atacante de 34 anos apresentou um desconforto no coração e colocou a mão no peito durante uma transmissão que era assistida por cerca de 10 mil pessoas.

Após uma breve pausa na conversa, o ex-atleta declarou: “Tenho um chip (no coração) e ele vai detectar (se tiver um problema). Ele me mandaria um sinal (em caso de gravidade)”.

A situação preocupou por conta da aposentadoria de Agüero, em dezembro de 2021. Na época, quando defendia o Barcelona, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca grave e precisou se afastar dos gramados. O ex-jogador tem passagens por diversos clubes e a seleção da Argentina.