Agüero anuncia aposentadoria do futebol por conta de problemas cardíacos

O atacante argentino Sergio "Kun" Agüero anunciou oficialmente a aposentadoria precoce do futebol. Em coletiva nesta quarta-feira (15), o atleta de 33 anos se emocionou muito e revelou que não pode mais atuar profissionalmente por conta dos problemas cardíacos diagnosticados no Barcelona.

O jogador se manifestou oficialmente no estádio Camp Nou, a casa do Barça, e contou a presença de dirigentes, do elenco principal, de familiares e também do técnico espanhol Pep Guardiola, que o treinou no Manchester City, onde é considerado um dos maiores ídolos da história dos Citizens.

“Essa coletiva é para comunicar que estou parando de jogar futebol profissional. São momentos muito difíceis, mas ainda estou muito feliz com a decisão que tomei. Em primeiro lugar está a minha saúde por causa do problema que tive há um mês “, afirmou durante a coletiva em lágrimas.

Ao longo da carreira, Agüero marcou mais de 400 gols e conquistou 21 títulos, com passagem importante pela seleção da Argentina, além de grandes equipes como o Atlético de Madrid.

“Sempre sonhei que jogava futebol desde os 5 anos quando toquei numa bola e o meu sonho era jogar na Primeira Divisão (da Argentina) e nunca pensei em chegar à Europa. Graças ao Independiente, fui treinado lá, ao Atlético que apostou em mim quando tinha 18 anos, ao Manchester City, que sabem o que sinto por eles, deixei o melhor lá e me trataram muito bem e ao pessoal do Barça. E também a seleção argentina, que é o que eles mais gostam", completou o jogador.

Problema cardíaco

Agüero não entra em campo desde que sofreu um mal-estar durante a partida contra o Alavés, em 30 de outubro, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. Exames médicos constataram que o jogador tem uma arritmia cardíaca. Após acompanhamento mais detalhado, se constatou que a problemática era mais grave e poderia impedir a prática do futebol.

O argentino desembarcou no Barcelona no meio do ano para o início da temporada europeia. A estreia aconteceu somente em 17 de outubro porque o atacante chegou ao clube com uma lesão muscular na perna direita. O único gol pelo Barça foi marcado na derrota para o Real Madrid, por 2 a 1, pelo Espanhol. Ao todo, foram cinco atuações pelo time culé.

