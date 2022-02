Água Santa x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Paulista de 2022 encerra a 9ª rodada da fase de grupos nesta segunda-feira (28). A partir das 15h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Água Santa no estádio Distrital do Inamar, em Diadema/SP.

Pelo regulamento, a competição possui quatro chaves e realiza confrontos entre times de chaveamentos diferentes. O São Paulo é o vice-líder do Grupo B, com 11 pontos, enquanto o Água Santa é lanterna no A, com sete.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Vale ressaltar que cada grupo é formado por quatro clubes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, no YouTube e no serviço de streaming Paulistão Play.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Água Santa | Victor Souza, Alex Silva, Rodrigo Sam, Hélder e Rhuan; Caíque, Cristiano e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Álvaro. Técnico: Sérgio Guedes.

São Paulo | Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Água Santa x São Paulo

Local: estádio Distrital do Inamar, em Diadema/SP.

estádio Distrital do Inamar, em Diadema/SP. Data: segunda-feira, 28 de fevereiro.

segunda-feira, 28 de fevereiro. Horário : 15h (de Brasília).

: 15h (de Brasília). Transmissão: Premiere, YouTube e Paulistão Play.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte