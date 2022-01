Affonso destaca força coletiva do Fortaleza na estreia da Copinha: "focamos na evolução"

O meio-campista Affonso, destaque do Fortaleza na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um gol e duas assistências, destacou a evolução técnica (coletiva e individual) obtida ao longo da preparação para o torneio de base, pontuando o desejo do grupo de fazer história na competição pelo Tricolor.

"Nossa equipe estava ciente que teria um bom desempenho porque trabalhamos muito para a Copinha. Nós disputamos outros três campeonatos ao longo da temporada passada e não tivemos os resultados que desejávamos, mas nos unimos, focamos na evolução coletiva e individual do nosso elenco. Tenho certeza que esse foi só o começo de uma campanha que queremos fazer história com a camisa do Fortaleza."

O camisa 7 foi importantíssimo na construção da goleada diante do Concórdia-SC, na última terça-feira (4), por 6 a 0. Com três participações, Affonso só ficou atrás do colombiano Juan Martínez, que anotou três gols e concedeu uma assistência.

"É uma sensação maravilhosa marcar um gol e dar duas assistências na nossa estreia da Copinha, sem dúvidas. É um sentimento de que todo trabalho valeu a pena, todas as orações também, porque tenho que agradecer muito a Deus. E também gostaria de parabenizar todo nosso grupo, porque todos se entregaram e mostramos que estamos juntos em busca do mesmo objetivo."

Na liderança do Grupo 16 da competição, o Fortaleza pode garantir classificação caso vença o Ituano, na sexta-feira (7), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para o meio-campista, entrega não vai faltar para o grupo leonino conquistar o direito de disputar o mata-mata do torneio com antecedência.

"A expectativa pro jogo contra o Ituano é muito boa. Tenho certeza que toda nossa equipe vai se doar ao máximo, assim como na estreia, pois sabemos que nenhuma partida será fácil. Entrega não vai faltar e vamos em busca da classificação antecipada para ganhar ainda mais confiança."