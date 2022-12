Advogado de Omã se dispõe a pagar um milhão de dólares em 'bisht' usado por Messi na final da Copa

A Copa do Mundo do Catar ficou marcada por todas as suas peculiaridas, inclusive na final do torneio. Durante a cerimônia da premiação dos jogadores, Lionel Messi recebeu, das mãos do Emir do Catar, uma vestimenta preta, com bordas douradas, feitas de fio de ouro, chamada de "bisht", e o uso do traje chamou atenção. Um advogado de Omã se dispôs a pagar 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões) pela peça.

