Advocacia Geral da União pede pena máxima prevista, multa e banimento de Wallace do esporte

Após publicação polêmica nas redes sociais, o jogador de vôlei Wallace, já fez pronunciamento pedindo desculpas pelo erro. Porém, isso não foi suficiente. A Advocacia Geral da União pediu ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e à Confederação Brasileira de Vôlei pena máxima com multa de R$100 mil e banimento de Wallace do esporte.

O posto feito por Wallace nas redes sociais, tratava de um internauta perguntando se o jogador "daria um tiro na cara do Lula com essa 12?", já que o jogador, anteriormente, havia publicado uma foto segurando uma arma, e ele respondendo com uma enquete.

Legenda: Post feito nas redes sociais do jogador Foto: Repdorução/Instagram Wallace

"Na representação endereçada ao COB, a AGU aponta a violação ao artigo 243-D (incitação pública ao ódio ou a violência) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e aos artigos 8º e 34 do Código de Conduta Ética do COB, respectivamente uso indevido de expressões discriminatórias e incitação a práticas de ato de violência por meio de redes sociais. Como consequência, a AGU solicita ao Conselho a instauração de processo disciplinar contra o atleta, e a aplicação das penalidades máximas previstas em ambos os códigos: multa no valor de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico", diz a nota feita pela AGU.

Na noite da última terça-feira, (1), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou ter encaminhado o caso ao órgão, onde será avaliado as possíveis infrações cometidas pelo jogador.