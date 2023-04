Adversário do Leão, San Lorenzo vive boa fase na temporada e está invicto em casa; veja retrospecto

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (20), às 19 hora no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, contra o San Lorenzo, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto é considerado chave para a liderança do Grupo H, pelos dois clubes serem os mais fortes do grupo. E como vem o San Lorenzo para o confronto?

Os Cuervos fazem uma temporada consistente, disputando 3 competições paralelas. São 14 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e duas derrotas. São 18 gols marcados e apenas 5 sofridos, com uma média baixa tanto de gols feitos (1,29) quando de tomados (0,36).

São 12 jogos pelo Campeonato Argentino, com 7 vitória e a vice-liderança com 24 pontos. O San Lorenzo chegou a liderar o certame, mas foi ultrapassado pelo River Plate, que com 5 vitórias seguidas, chegou aos 30 pontos.

Na Sul-Americana, os Cuervos estrearam vencendo o Estudiantes de Mérida por 1 a 0 fora de casa, e na Copa da Argentina batendo o Sarmiento de Resistência por 3 a 0 na 1ª Fase.

Legenda: O San Lorenzo é o vice-líder do Campeonato Argentino, atrás apenas no River Plate Foto: Divulgação / San Lorenzo

Invencibilidade

Quando entrar em campo para enfrentar o Tricolor de Aço, o El Ciclón defenderá 5 jogos de invencibilidade. Depois de perder para o Newell's Old Boys por 1 a 0 no dia 20 de março, o time empatou com o Independiente em 0 a 0, venceu o Mérida por 1 a 0, o Atlético de Tucumán por 3 a 1 fora de casa, o clássico com o Boca Juniors por 1 a 0, e empatou com o Talleres no último domingo em 0 a 0.

Jogando em casa, o San Lorenzo fez 7 partidas em 2023, vencendo 6 e empatando um. Foram 11 gols marcados e nenhum sofrido.

Maratona

O técnico Rubén Insúa, após o empate em 0 a 0 com o Talleres, se queixou do elenco curto para a maratona de jogos envolvendo 3 competições.

Ele, que pode perder o volante Jalil Elías, após um choque com Rodrigo Garro, do Talleres, quebrou o nariz e pode desfalcar o time diante do Fortaleza. Em boletim médico divulgado no último dia 17, o clube argentino informou: "Após os exames realizados, Jalil Elias apresentou fratura dos ossos nasais e traumatismo craniano, sem perda de consciência. O meio-campista já está junto com o restante da delegação".

Legenda: Jalil Elías apresentou fratura dos ossos nasais em jogo contra o Talleres e deve desfalcar o San Lorenzo contra o Fortaleza Foto: Divulgação / San Lorenzo

O treinador afirmou que se preocupa com a questão física do grupo, por atuar em 3 competições paralelas.

“Nos preparamos muito bem para a tríplice competição. Sabíamos o que íamos encontrar, fizemos uma pré-temporada muito longa e de muita intensidade. É óbvio que conforme as partidas vão passando e principalmente com rivais que não estão disputando além do torneio local, as vantagens físicas vão aparecendo", disse ele, ao Diário Olé, da Argentina.

Em seguida, o técnico do San Lorenzo afirmou que o clube já pensava no jogo com o Fortaleza na quinta-feira.

“A partir desta segunda-feira veremos como vamos começar a gerir os recursos, mais do que tudo na parte física. Começam a aparecer lesões ou suspensões, no jogo anterior Hernández não estava presente e sofremos lesões de Martegani e Cerutti. Diria que não temos um plantel muito grande. Estamos satisfeitos com o desempenho em Córdoba e a partir desta segunda-feira o foco será o jogo de quinta-feira”, concluiu o treinador.

Como joga o San Lorenzo

O técnico Rubén Insúa, tem um time base bem definido após 14 jogos na temporada. O 'El Gallego' escala a equipe em um 3-4-2-1. No gol, Batalla. Na defesa, são 3 zagueiros Rafael Pérez pela esquerda, Federico Gattoni centralizado e Gastón Hernández na direita. No meio, Barrios e Perruzzi são os volantes - já que Elias está contundido - e os alas são Braida pela direita e Giay na esquerda. No meio, Leguizamon e Vombegar são os meias, e o centroavante é Adam Bareiro.

Confira a formação do San Lorenzo: Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni e Gastón Hernández; Giay, Barrios, Perruzzi e Braida; Leguizamon e Vombegar; Bareiro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil