Adversário do Fortaleza, Náutico vive crise interna e Hélio dos Anjos é demitido

O Náutico, adversário do Fortaleza neste sábado (12), pela Copa do Nordeste, vive um momento conturbado dentro e fora de campo. O técnico Hélio dos Anjos foi demitido pela equipe alvirrubra. O desligamento acontece no mesmo dia em que a equipe também demitiu seu filho, o auxíliar técnico Guilherme dos Anjos.

Agora ex-técnico da equipe, Hélio havia compartilhado uma mensagem enigmática nas redes sociais no início da manhã de hoje, depois da confusão causada pela derrota da equipe para o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano.

Entenda o caso

Após derrota para o Retrô, por 2 a 1, pelo Campeonato Pernambucano, um conflito entre jogadores, comissão técnica e alguns torcedores do time foi iniciado no vestiário do estádio dos Aflitos, casa da equipe.

A reclamação dos torcedores desencadeou uma confusão geral, o auxiliar técnico Gabriel dos Anjos, filho do ex-treinador da equipe, Hélio dos Anjos, publicou um desabafo no Instagram onde cintava que membros do Náutico estão com os salários atrasados há, pelo menos, cinco meses. A postagem chegou a ser compartilhada por alguns jogadores do elenco, como Leandro Carvalho, Bryan e também pelo até então treinador.

Legenda: Atacante Leandro Carvalho repostou a publicação

O clube agiu rápido e utilizou a publicação do auxiliar técnico para demiti-lo por justa causa. Guilherme dos Anjos se pronunciou em nota oficial e falou que sofreu uma injustiça.

Legenda: Nota oficial auxiliar técnico Guilherme dos Anjos

Neste sábado, o Náutico recebe o Fortaleza às 17h45, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio dos Aflitos e sem presença de público. O governo de Pernambuco reduziu a capacidade nos estádios para 500 pessoas, mas diante da limitação, o clube divulgou que ficaria "impossível" realizar a partida para diante de todos os custos da operação.

