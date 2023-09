Adversário do Fortaleza na Sula, Corinthians tem aproveitamento abaixo de 45% na temporada

Depois de vencer por 2 a 0 o segundo jogo contra o América-MG, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi o segundo time brasileiro a garantir sua vaga na semifinal da competição. No agregado, o Leão venceu por 5 a 2 e os gols foram marcados por Guilherme (3x), Pochettino e Marinho. Agora o Tricolor vai enfrentar o Corinthians na penúltima fase do torneio e vai decidir em casa a vaga para a final. Veja como chega o adversário paulista para o confronto.

LIBERTADORES E SUL-AMERICANA

Após não fazer uma boa campanha na Libertadores e encerrar a fase de grupos em terceiro lugar com sete pontos, o Corinthians iniciou a disputa na Sul-Americana e entrou nos playoffs da competição. O Timão venceu os dois jogos contra o Universitário e garantiu a vaga nas oitavas da competição. Nessa fase, eliminou o Newells Old Boys, vencendo o primeiro jogo na Neo Química Arena e empatando a segunda partida na Argentina.

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o Estudiantes, esse foi o jogo mais difícil da campanha do Timão no torneio. Contra os argentinos, o Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e perdeu o segundo pelo mesmo placar. O jogo foi decidido nos pênaltis e os paulistas avançaram.

NO BRASILEIRÃO

Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu quatro jogos, empatou a mesma quantidade e perdeu dois. O aproveitamento do Timão como mandante é de 59,3%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. A preocupação do Corinthians e o alívio do Leão está na campanha do alvinegro como visitante, isso porque em 11 jogos disputados, o time paulista só venceu dois, perdeu seis e empatou três. Fora de casa, o Timão tem aproveitamento de 27,3%.

Santos 0 x 2 Corinthians

Athletico-PR 1 x 0 Corinthians

Corinthians 0 x 1 Bragantino

Atlético-MG 1 x 0 Corinthians

Bahia 0 x 0 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Vasco

Internacional 2 x 2 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Coritiba

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Goiás

SEMIFINAL SUL-AMERICANA

As datas das semifinais do torneio ainda não estão definidas, mas é cogitado a possibilidade de acontecer nos dias 26 de setembro (jogo de ida) e 3 de outubro (jogo da volta).

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto