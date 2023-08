Adversário do Fortaleza na Sul-Americana, América-MG anuncia a contratação do meio-campo Cazares

O meia equatoriano Juan Cazares é o mais novo reforço do América-MG, próximo adversário do Fortaleza na Sul-Americana, para a sequência da temporada. A equipe mineira confirmou, por meio de suas redes sociais a contratação do atleta de 31 anos. O contrato foi assinado até o fim de 2023 e traz cláusulas de produtividade.

CAZARES É DO #COELHÃO! 🐰💚



O equatoriano acertou até o fim da temporada 2023 em um acordo que envolve cláusulas de produtividade!



Seja muito bem-vindo!



🔗 https://t.co/qxz4kGedbs



🎨 Theo Carelli / América#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/hBAkza4ygT — América FC ✊🏿 (@AmericaFC1912) August 22, 2023

Cazares entrou em campo pela última vez no dia 4 de junho, quando ainda defendia o Independiente-ARG. No clube, argentino, o meia chegou, inclusive, a ficar de fora de um jogo por questões disciplinares.

O América-MG será o quarto clube brasileiro da carreira do jogador. Antes disso, ele passou pelo Atlético-MG, entre 2016 e 2019, Corinthians e Fluminense.

DUELOS NA SUL-AMERICANA

América-MG e Fortaleza e enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), para disputar a partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira seguinte (31), também às 19h, na Arena Castelão.