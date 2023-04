Internacional desembarca com reforços para enfrentar o Fortaleza na estreia do Brasileirão

Primeiro adversário do Fortaleza no Brasileirão de 2023, o Internacional chega para a estreia do torneio com pelo menos dois reforços no grupo. O Colorado desembarcou na capital cearense na noite desta quinta e vai realizar atividades nesta sexta-feira (14).

O atacante Jean Dias e o volante Rômulo vieram com a equipe comandada por Mano Menezes, que deve fazer mudanças para o jogo. Os dois estão regularizados e devem atuar. Gabriel Barros também pode estar à disposição, caso seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID).

Alan Patrick também está junto do grupo. O capitão do time deixou o campo na vitória contra o CSA, pela Copa do Brasil, após sentir desgaste. No entanto, o meia Maurício está fora da disputa, pois se recupera de uma lesão no quadril.

O Internacional enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.