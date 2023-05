Adversário do Fortaleza, Estudiantes de Mérida vem de sequência negativa na temporada

O Fortaleza enfrenta o Estudiantes de Mérida nesta quinta-feira (3), em jogo da 3ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana. A equipe venezuelana não vem de sequência positiva no torneio sul-americano e no nacional. Juntando as duas competições, o time não vence há seis jogos.

Ao todo, são 11 jogos sem vitórias considerando o Campeonato Venezuelano e a Sul-Americana. Desses, seis ocorreram nas últimas rodadas. O clube comandado por José Alí Cañas Navas acumula oito derrotas, três empates e apenas três vitórias.

A equipe está em 11º lugar na tabela do Campeonato Venezuelano com 11 pontos em 11 jogos. Na competição, são três vitórias, seis derrotas e dois empates. Na Sula, a equipe está em quarto no Grupo H. O time ainda não venceu na fase de grupos da competição.

Fortaleza e Estudiantes de Mérida-VEN se enfrentam nesta quinta-feira (4), na Arena Castelão, a partir das 21 hs (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.

CAMPEONATO VENEZUELANO

Deportivo Táchira 3-0 Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida 1-3 Acad. Puerto Cabello

Zamora FC 1 - 5 Estudiantes de Mérida

Deportivo La Guaira 1-3 Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida 1 - 2 Dep. Rayo

Monagas 1-1 Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida 1-0 Club Dep. Hermano

Caracas 2-2 Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida 0 - 2 Metropolitanos

Univ Central 3 -2 Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida 0 - 1 Portuguesa

JOGOS NA SUL-AMERICANA