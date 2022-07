Adversário do Fortaleza, Coritiba nunca foi derrotado pelo Leão como mandante; veja retrospecto

O Fortaleza entra em campo neste domingo (3) contra o Coritiba visando quebrar tabus e se reerguer na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os piores visitantes da competição, com apenas três pontos somados, o Tricolor do Pici busca conquistar a 1ª vitória contra o Coxa Branca no Paraná.

As equipes se enfrentaram oito vezes na história em solo paranaense, com quatro vitórias e quatro empates do Coritiba. Na atual edição da Série A, o time de Gustavo Morínigo conquistou 13 dos 15 pontos no Couto Pereira.

Em baixa no torneio, o Coxa não vence desde junho. A equipe soma dois empates e quatro derrotas nas últimas seis partidas, com 12 gols sofridos no período. O Fortaleza, por sua vez, vive momento de oscilação na competição, tendo tido uma retomada na vitória contra o América-MG, mas retornou à lanterna da Série A na derrota para o Atlético-MG.

O duelo será disputado no Couto Pereira, às 18h (horário de Brasília), com transmissão da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste.

Veja confrontos do Fortaleza como visitante contra o Coritiba

Coritiba 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão 1974)

Coritiba 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão 1984)

Coritiba 1 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2003)

Coritiba 2 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2005)

Coritiba 1 x 0 Fortaleza (Série B 2007)

Coritiba 2 x 1 Fortaleza (Copa do Brasil 2015)

Coritiba 1 x 0 Fortaleza (Série B 2018)

Coritiba 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2020)

