Adversário do Fortaleza, Cerro Porteño desembarca na capital cearense para duelo da Libertadores

A equipe do Cerro Porteño, adversário do Fortaleza na terceira etapa da fase eliminatória da Libertadores, desembarcou no aeroporto da capital cearense na manhã desta quarta-feira, (8). Entre os jogadores do elenco está o zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará, e o goleiro Jean, que é dúvida para a partida.

Na temporada, a equipe do Cerro Porteño já fez oito jogos, sendo quatro vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Na artilharia da temporada, Robert Morales tem três gols em 2023, seguido de Claudio Aquino e Juan Patiño, com dois.

Na Libertadores, a equipe paraguaia vence o Curicó Unido, do Chile, por 1 a 0, nos dois duelos entres os clubes pela segunda fase preliminar do torneio.

A partida contra o Fortaleza acontece nesta quinta-feira, (9), às 19h, na Arena Castelão.