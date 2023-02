Adversário do Fortaleza, ABC não perde como mandante há 25 jogos

O ABC, adversário do Fortaleza neste sábado (4), defende uma invencibilidade de 25 jogos como mandante. A última vez que a equipe potiguar perdeu em uma partida em que atuava como time mandante aconteceu no dia 23 de janeiro de 2022, há mais de um ano. Na ocasião, o ABC foi derrotado por 2 a 1 para o seu grande rival, o América-RN.

Desde então, a equipe de Natal entrou em campo jogando como mandante em 25 oportunidades, não saindo como derrotada em nenhuma delas. Neste período, foram 17 vitórias e oito empates. As partidas disputadas eram válidas pelo Campeonato Potiguar, pela Copa do Brasil e pela Série C do Brasileirão.

DUELO PELA COPA DO NORDESTE

ABC e Fortaleza entram em campo neste sábado (4), às 18h30 de Brasília, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. O Fortaleza vive um bom início de temporada e quer encerrar com a série invicta do ABC como mandante.