Adversário do Ceará na Sul-Americana, Bolívar tem desempenho forte dentro de casa

O Ceará conheceu seu último adversário no Grupo C da Copa Sul-Americana 2021 nesta quinta-feira (15). A vitória do Junior Barranquilla (COL) por 3 a 0 sobre o Bolívar (BOL) pela 3ª fase da Pré-Libertadores, garantiu a equipe colombiana na fase de grupos da principal competição do nosso continente. A equipe boliviana, por sua vez, disputará a "Sula".

TABELA DO CEARÁ NA 1ª FASE DA COPA SUL-AMERICANA

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15

27/04 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Grondona, às 19h15

05/05 – Bolivar x Ceará, Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sanradí, na Arena Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolivar, Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15

Altitude como trunfo

O Bolívar manda seus jogos no Estádio Hernando Siles, em La Paz, localizado a 3.637 metros do nível do mar. A altitude, sem dúvidas, é o carro-chefe do comandante Natxo González. Na atual temporada, a equipe boliviana venceu todos os oito confrontos disputados na capital do país. Em contrapartida, as três derrotas sofridas foram fora de casa.

Montevideo Wandereres 1 x 0 Bolívar (Pré-Libertadores)

Bolívar 5 x 0 Montevideo Wanderers (Pré-Libertadores)

Bolívar 2 x 1 Junior Barranquilla (Pré-Libertadores)

Junior Barranquilla 3 x 0 (Pré-Libertadores)

Bolívar 1 x 0 Real Potosí (Campeonato Boliviano)

Bolívar 2 x 0 Blooming (Campeonato Boliviano)

Bolívar 1 x 0 Independiente Petrolero (Campeonato Boliviano)

Guabirá 3 x 1 Bolívar (Campeonato Boliviano)

A equipe boliviana está em 4º lugar no Campeonato Boliviano. Em quatro partidas disputadas, três vitórias e apenas uma derrota. O Jorge Wilstermann, outro adversário do Ceará na Sul-Americana, ocupa a 14ª posição na tabela de classificação.

Ataque poderoso na altitude

O retrospecto dentro de casa é refletido, também, no número de gols marcados pela equipe boliviana. Em cinco partidas no Estádio Hernando Siles, o Bolívar marcou 11 gols e sofreu apenas um, tendo como destaque o atacante Leonardo Ramos, que marcou quatro vezes e é o artilheiro da equipe no ano.

Fora de casa, no entanto, o comandante Natxo González sofre com um ataque inerte e uma defesa frágil. Em três partidas, nenhuma vitória, apenas um gol marcado e sete gols sofridos.

Possibilidades ao Ceará

Uma das preocupações do presidente do Ceará, Robinson de Castro, era o desgaste gerado por disputar duas partidas na altitude, tendo em vista que o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o Jorge Wilstermann, também da Bolívia, em Cochabamba, localizado a 2.560 metros do nível do mar.

Contra o Bolívar, aproveitar o duelo dentro de casa poderá ser fundamental para uma melhor colocação no Grupo C da Sul-Americana. O confronto contra a equipe boliviana na Arena Castelão será a penúltima partida disputa pelo Vovô na fase de grupos. Desta forma, o jogo poderá decidir o futuro do Ceará dentro da competição.