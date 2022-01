Adversário do Ceará na Copa do Brasil, São Raimundo-RR nunca venceu na competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (17) os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2022. O Ceará enfrentará o São Raimundo-RR, em Roraima, e terá a vantagem do empate (por ser melhor ranqueado) a seu favor.

A equipe roraimense disputará sua 10ª edição de Copa do Brasil. Nos últimos três anos (2018-2020), o São Raimundo enfrentou equipes mineiras: América-MG e Cruzeiro (2x), respectivamente. Nas ocasiões, o 'Mundão' empatou, mas não avançou, devido ao regulamento da competição.

São Raimundo-RR na Copa do Brasil (2005-2021)

São Raimundo-RR 1 x 4 Botafogo-RJ (Copa do Brasil 2005 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 0 x 2 Brasiliense-DF (Copa do Brasil 2006 - 1ª fase)

Paysandu 2 x 0 São Raimundo-RR (Copa do Brasil 2013 - 1ª fase)

ASA-AL 3 x 1 São Raimundo-RR (Copa do Brasil 2015 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 0 x 2 Boa Esporte-MG (Copa do Brasil 2017 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 0 x 1 Vila Nova-GO (Copa do Brasil 2018 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 0 x 0 América-MG (Copa do Brasil 2019 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 2 x 2 Cruzeiro (Copa do Brasil 2020 - 1ª fase)

São Raimundo-RR 1 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil 2021 - 1ª fase)

Legenda: São Raimundo-RR e Cruzeiro se enfrentaram nas últimas duas edições de Copa do Brasil Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Na última temporada, além da Copa do Brasil, o São Raimundo-RR disputou o Campeonato Roraimense, conquistando o hexacampeonato, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, a equipe de Francisco Moura Viana encerrou a 1ª fase na vice-liderança do Grupo A1, com 29 pontos (8 vitórias, 5 empates e 1 derrota). Entretanto, acabou eliminado na fase seguinte, ao ser derrotado para o Paragominas-PA por 3 a 1 no placar agregado.

O vencedor do confronto enfrentará o vencedor de Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP. A Copa do Brasil tem início previsto para o dia 23 de fevereiro.