Adriano Imperador volta a marcar no Maracanã em jogo solidário por vítimas do RS; veja vídeo

Os times União e Esperança estão em campo neste domingo (26) por uma causa muito nobre: ajudar o Rio Grande do Sul, que passa por fortes enchentes há algumas semanas. No intervalo da partida do Futebol Solidário, Adriano Imperador falou sobre a sensação de voltar ao Maracanã. O ex-atacante marcou gol e deu assistência para Diego Ribas deixar o dele.

"Não tem explicação. Cada vez que eu venho, sou recebido com carinho pelos torcedores. E é bom também rever velhos amigos do futebol e também poder ajudar nosso Rio Grande do Sul que está passando por essa dificuldade. Mas Deus sabe o que faz. A gente tem que ter calma nessa hora, e o que puder fazer pra ajudar, temos que estar juntos", em entrevista ao SporTV no intervalo da partida.

Adriano marcou o segundo gol do União aos 19 minutos do primeiro tempo, ao receber passe de Petkovic. O Imperador dominou a bola e mandou para o fundo da rede. Aos 27 minutos, ele deu o passe para o tento marcado por Diego Ribas.

O jogo foi para o intervalo com placar de 4 a 2 para o time União. Ludmilla, Adriano, Diego Ribas e Ronaldinho Gaúcho marcaram para o time comandado por Mano Menezes. Nenê e D'Alessandro, com Dorival Júnior como técnico, descontaram.

O evento reune diversas personalidades do futebol, da música e do entretenimento com foco em recolher doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o evento solidário.

VEJA O GOL DE ADRIANO IMPERADOR: