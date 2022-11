Adriana Behar é demitida do cargo de CEO da Confederação Brasileira de Vôlei

A Diretora Executiva (CEO, em inglês) da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Adriana Behar, foi demitida do cargo na última terça-feira (8). A informação foi confirmada pela própria confederação. “Adriana Behar não ocupa mais o cargo de CEO da entidade. A CBV agradece todo o seu empenho e reconhece os méritos do trabalho realizado, porém neste momento a opção é seguir por outra linha de gestão interna”, afirmou em nota.

Adriana Behar havia assumido a posição de Diretora Executiva da CBV em março de 2021. Ao todo, ela ocupou o posto por um ano e oito meses. De acordo com apuração do GE, a decisão pela não permanência de Behar no cargo de CEO foi motivada pela pressão de federações estaduais, que estariam insatisfeitas com decisões tomadas pela executiva e com o fato dela passar períodos nos Estados Unidos, país em que possui residência.

11 federações assinaram uma carta que foi enviada à diretoria da CBV, em tom de reclamação pela realidade envolvendo Adriana Behar. A diretora também escreveu uma carta, defendendo-se das acusações. Ao final, a decisão tomada pela diretoria da CBV, no nome de Walter Pitombo Laranjeiras e Radamés Lattari, presidente e vice da CBV, foi pela saída de Behar do cargo.

Adriana Behar é ex-jogadora de vôlei de praia. Ela foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, e de Atenas, em 2004.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

“A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informa que, a partir desta quarta-feira (9/11), Adriana Behar não ocupa mais o cargo de CEO da entidade. Desde março de 2021, quando assumiu a função, Adriana se dedicou ao crescimento e ao desenvolvimento do voleibol, conquistando importantes resultados. A CBV agradece todo o seu empenho e reconhece os méritos do trabalho realizado, porém neste momento a opção é seguir por outra linha de gestão interna. Bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica, Adriana Behar tem seu nome na história do voleibol e terá sempre o respeito e a admiração da CBV."

