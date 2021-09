Adolescente confessa assassinato de neto de Luciano do Valle, Lucas do Valle

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, na tarde dessa quarta-feira (22), um adolescente de 15 anos suspeito de ter atirado no neto do narrador Luciano do Valle, Lucas do Valle. O menor teria confessado o crime. As informações foram divulgadas no programa "Brasil Urgente", da Band.

No momento da operação, o jovem estava escondido na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. O adolescente já esteve internado na Fundação Casa, em março deste ano, por um roubo e troca de tiros com policiais. Saiu 20 dias depois, após prestar serviços comunitários.

Comparsa

Antes da apreensão dessa quarta-feira, outro homem, suspeito de pilotar a moto durante a abordagem ao neto do narrador, foi detido por policiais no último sábado (18).

O caso Lucas do Valle

Lucas do Valle, neto do jornalista e comentarista esportivo Luciano do Valle, morreu neste sábado (18), dias após ser baleado em um assalto realizado na manhã da última quarta (15), no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo.

O jovem de 29 anos estava internado no Hospital São Paulo, para onde foi levado após ser encontrado caído e baleado em uma calçada por policiais. "Deus está te recebendo de braços abertos! Sua mãe te ama incondicionalmente!", escreveu a mãe de Lucas, Alessandra, em homenagem ao filho nas redes sociais.

