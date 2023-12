Aderson Maia detalha metas do Ferroviário para 2024 e ressalta: 'tem condições de estar na Série B'

Aderson Maia, presidente do Ferroviário, pontuou as metas do clube para a temporada de 2024. O Tubarão da Barra quer brigar por título no Campeonato Cearense, mas tem como grande foco o acesso para a Série B do Brasileirão.

"Essas metas já foram estabelecidas antes da chegada do Matheus Costa (técnico). O primeiro desafio é a pré-Copa do Nordeste. É fundamental o Ferroviário estar no Nordestão. Não é fácil, a gente sabe disso. Por coincidência será o mesmo adversário de 2023, o Asa de Arapiraca. Ano passado eles eram os favoritos, agora nós somos. Isso é complicado, mas sempre com humildade e pés no chão", disse Aderson Maia em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

"O primeiro passo é chegar ao Nordestão. E, no caso do Cearense, a gente vai buscar o título. Claro que é difícil, tem a diferença da folha salarial... A gente tem que ver se acaba com essa hegemonia dos dois. Acho que o último campeão fora o Ceará e Fortaleza foi o Ferroviário em 1995", completou o presidente.

O maior foco da temporada é o acesso para a Série B. No entanto, Aderson Maia destacou a importância das outras competições, inclusive pela questão financeira.

"Acho que o Ferroviário tem time, tem condições de estar numa Série B. Nós vamos buscar isso. Só que o primeiro semestre é fundamental. Tem a Copa do Brasil, ficamos num pote que a gente só vai pegar time de primeira divisão já na terceira ou quarta fase. Isso vai nos ajudar bastante. Tudo isso é importante pela parte financeira, para que a gente possa fazer uma Série C melhor", completou.

O Time coral estreia na temporada 2024 contra o Asa de Arapiraca. Em jogo único, a equipe cearense vai brigar por vaga na Copa do Nordeste. O duelo será no dia 7 de janeiro (domingo), no Estádio Presidente Vargas.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: