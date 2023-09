Acusado de agredir mulher, Kleber Gladiador compartilha vídeo com cotoveladas e tapas em adversários

O ex-jogador de futebol Kleber Gladiador, com passagens marcantes por clubes como Palmeiras e Grêmio, compartilhou um vídeo em seu perfil nas redes sociais com uma coletânea de lances em que dá cotoveladas e tapas em adversários.

O vídeo foi originalmente publicado por uma página de torcedores do Palmeiras, mas a postagem foi feita em colaboração com o perfil oficial de Kleber no Instagram. Na produção, é possível ver gols e lances do ex-jogador, além de cotoveladas e tapas em rivais.

O fato chamou atenção pois na última semana o ex-atleta foi flagrado por câmeras de segurança agredindo dois funcionários de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em São Paulo. Ele foi inclusive dispensado pela CNN, onde era comentarista.

Legenda: Print divulgado pelo g1 Foto: Reprodução/Instagram

“Fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento”, afirmou o jogador sobre a acusação.

Conforme boletim de ocorrência obtido pelo g1, a agressão por parte de Kleber ocorreu na madrugada do dia 3 de setembro. A mulher registrou um B.O por agressão física e também alega que o crime foi motivado por homofobia.