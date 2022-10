Acordo de PSG com Mbappé tinha saída de Neymar e chegada de Lewandowski, diz jornal

A imprensa francesa revelou nesta quarta-feira (12) mais detalhes sobre a crise na relação do Paris Saint-Germain (PSG) o atacante Mbappé, um dos principais nomes do time e do futebol mundial. Segundo o Le Parisien, o conflito entre as partes era uma "bomba relógio". Isso porque o projeto oferecido ao craque para a renovação de contrato até 2025, que incluía a saída de Neymar e a chegada de Robert Lewandowski, não foi cumprido.

De acordo com o periódico, a diretoria parisiense prometeu a contratação de um homem de área para jogar ao seu lado no ataque, com Neymar sendo negociado para não disputar posição com o francês. O nome preferido era o do artilheiro polonês Robert Lewandowski, que acabou deixando o Bayern de Munique para se transferir ao Barcelona.

A saída de Neymar teria sido um pedido expresso de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. Luis Campos, novo diretor de futebol, não teria se posicionado contra. No último mês, o Le Parisien noticiou que o brasileiro havia sido oferecido ao Manchester City, que recusou o negócio. Durante boa parte da última janela, o camisa 10 teve a continuidade na equipe em xeque. Segundo o jornal, o craque da seleção acredita que Mbappé foi quem pediu a sua saída.

Apesar dos supostos problemas e desavenças, Mbappé tem um dos melhores inícios no PSG. Em 13 jogos, marcou 12 gols - uma média de 89 minutos para cada tento. Além disso, ficou fora de apenas duas partidas da equipe no ano.