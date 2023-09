Acompanhando o Corinthians em jogo contra o Fortaleza, menino viraliza ao falar 'É o Laion'

Aluno da escolinha do Corinthians em Fortaleza, o pequeno Bernardo Morais viralizou nas redes sociais ao dizer "É o Laion" pouco antes da partida do Timão contra o Tricolor. O garoto de 10 anos é torcedor do Leão do Pici, mas acompanhou a equipe paulista na entrada para o campo no jogo desta quinta-feira (14), na Arena Castelão, em jogo do Campeonato Brasileiro.

"Eu não sei de onde surgiu. Criei na hora. Como eu sou Fortaleza, eu quis falar. Falei brincando, sabe. Tive a ideia na hora", disse o menino.

Na hora do Hino Nacional, enquanto as duas equipes estavam perfiladas para o momento, Bernardo foi flagrado pelas câmeras de transmissão dizendo "É o Laion!". Ele, que acompanhava os jogadores do Corinthians, logo repercutiu nas redes sociais.

"Estávamos na torcida visitante e, de repente, meu celular começou a chegar muita mensagem. Ele falou no meu ouvido, assim que subiu, mas não entendi, pois estava muito barulho. Depois, ele disse: 'mamãe, falei 'É o Laion! Mas só mexi a boca, não falei alto", relembrou Patrícia.

Nascido em São Paulo, o garoto veio para a capital cearense aos oito anos. Então, começou a jogar na escolinha do timão, a Chute Inicial. Ele foi escolhido em sorteio para entrar na partida na companhia dos atletas do Timão. O pequeno, que atua como zagueiro, é grande fã de Neymar, atacante da seleção brasileira.

Ainda antes da partida, Bernardo aproveitou para tietar vários jogadores da equipe tricolor. O pequeno tirou fotos com Hércules e Calebe.

Legenda: Bernardo, de 10 anos, tirou foto ao lado de Hércules. Foto: Reprodução/Instagram Arquivo Pessoal

Legenda: Calebe também foi tietado por Bernardo. Foto: Reprodução/Instagram Arquivo Pessoal