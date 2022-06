Acidente com carro de luxo de Cristiano Ronaldo é investigado na Espanha

A Guarda Civil da Espanha investiga as circunstâncias do acidente envolvendo um automóvel de luxo, a Bugatti Veyron, do jogador português Cristiano Ronaldo. A confirmação da abertura do processo ocorreu na segunda-feira (20), em tentativa de identificar também o condutor do carro.

Legenda: O atacante português Cristiano Ronaldo é uma das principais estrelas do Manchester United Foto: Manchester United

Na ocasião, o veículo saiu da pista e acertou o muro na Ilha de Mallorca, onde CR7 está de férias com a família. O Bugatti Veyron tem preço de mercado estimado em cerca de R$ 10 milhões.

Férias em família

Com o encerramento da temporada europeia, Cristiano Ronaldo viajou para a Ilha de Mallorca nos últimos dias, onde aproveita um período de descanso. Na cidade, está com a esposa Georgina Rodríguez e os cinco filhos: Ronaldo Júnior, Eva, Mateo, Alana Martina e a recém-chegada Bella.

O momento de descontração em família é o 1º desde o nascimento da última filha, no dia 18 de abril. A companheira do atleta estava grávida de gêmeos, mas o menino não resistiu ao parto.