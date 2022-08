“Acho uma falta de caráter”, diz Thiago Galhardo sobre zagueiro do Ceará

O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, polemizou durante sua participação no programa "Bem Amigos", do Sportv, ao dizer que faltou caráter a um zagueiro do Ceará, no Clássico-Rei pela Copa do Brasil.

Galhardo recordou um lance entre o volante Zé Welison, do Tricolor, e o zagueiro Messias, do Ceará, em que o jogador adversário não paralisou uma jogada para atendimento médico ao companheiro.

“Aconteceu isso no clássico. O Zé Welison, numa arrancada, sentiu a perna e o zagueiro do Ceará não parou. Eu acho isso uma falta de caráter. Você vê que o cara está lesionado, não está querendo ludibriar. É diferente quando o goleiro cai, que tem malandragem”, disse Galhardo.

A declaração surgiu em meio a um debate sobre o comportamento do jogador brasileiro. Na oportunidade, foi citada a atitude de Moisés, do Fortaleza, que parou um contra-ataque por conta de uma lesão do zagueiro Nino, em duelo contra o Fluminense.

“Temos que parabenizar. Não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado a passar o outro para trás, ganhar em cima. É um grande gesto”, comentou o atacante.

Críticas ao VAR

Também na entrevista, Thiago Galhardo criticou a condução do VAR no Brasil e questionou a falta de posicionamento dos árbitros após os erros.

"Nós quando erramos pênalti, somos expulsos, falando besteira da CBF, a gente tem que ir e falar. Por que o árbitro não? É muito fácil ser árbitro. Porque ele acertando ou errando, ele vai embora para casa. O estádio inteiro pode vaiar, xingar, a gente debater, mas ele não vai falar nada", disse