Ação no Castelão arrecada mais de 25 toneladas de alimentos em campanha S.O.S Bahia

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), finaliza, nesta quarta-feira (5), às 10h, na Arena Castelão, a campanha S.O.S Chuvas no Sul da Bahia, com mais de 25 toneladas de alimentos.

A ação foi realizada em conjunto com a Cruz Vermelha e mobilizou a doação de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados para a população que está sofrendo com as enchentes na Bahia. As doações ainda podem ser feitas na sede da Cruz Vermelha.

Na manhã desta quarta-feira (5), será realizado o abastecimento de quatros caminhões e a saída das doações em comboio para o estado da Bahia.

Serviço:

Finalização da Campanha “S.O.S Chuvas no Sul da Bahia”

Data: 5 de janeiro 2021

Horário: 10h

Local: Arena Castelão – Bilheterias 1 e 2 (Rotatória da Avenida Paulino Rocha com Avenida Alberto Craveiro)