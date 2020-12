"Acabou sendo justo", analisa Guto sobre empate do Ceará com o Santos; veja a coletiva

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Santos neste domingo (27) fez justiça pela partida na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da Série A, segundo o técnico do Vovô, Guto Ferreira.

"N

ão começamos tão bem. Depois do gol, a equipe acabou se encontrando. Do que foi a partida, o 1 a 1 não agradou A nem B, mas acabou sendo justo. Só pelo status do Santos de semifinalista da Libertadores, no cenário sul-americano, já mostra a capacidade da equipe. O Ceará, em quatro partidas, rivalizou", comentou na coletiva pós-jogo o comandante.

O ponto deixa o Ceará na 10ª posição na tabela, com 36 pontos, restando 11 rodadas para o fim do Campeonato. Guto também comemorou que os oponentes na parte inferior da classificação não se aproximaram tanto do Vovô.

"Vamos trabalhar para melhorar e firmar essa classificação. Esse ponto nos coloca em condição melhor ainda com relação ao 1º objetivo (permanência) porque todos abaixos perderam, com exceção do Goiás e do Athletico/PR. Que possamos vir com mais força e energia no ano novo", disse o técnico.

O próximo compromisso do Alvinegro é contra o Internacional, no dia 7 de janeiro (quinta-feira), às 19h, na Arena Castelão.

Confira outros pontos da coletiva de Guto Ferreira

Falta de Léo Chu

"O Chu dá mais agressividade e velocidade. O Sobral adiantado compõe o meio e busca chegar na frente. No começo, ele não conseguia se acertar e o Lima ia bem. Com a inversão e o Sobral na direita, ele começou a trabalhar do meio para trás com marcação mais qualificada e o Lima teve mais liberdade de circular. Isso deu um crescimento grande na partida"

Atuações de Prass e de Klaus

"O Prass foi muito, muito bem. Fez algumas defesas difíceis. Trouxe tranquilidade para a zaga. E o Klaus seguiu no mesmo caminho. A defesa fez uma partida muito qualificada"

Dias de descanso

"A parada é de suma importância. Somos a equipe que mais jogou pós-pandemia. Nosso time está com minutagem muito alta. Esse tempo vai servir para dar uma aliviada mental, curtir um pouco a família. Isso é muito importante. Esses quatro dias vão servir para que cheguem muito mais motivos nesses jogos que restam para nos colocar numa 'Sula' e, quem sabe, por algo mais. Estamos perto da pré-Libertadores. Temos que sonhar"