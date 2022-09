Abertura do Campeonato Cearense Feminino será com Clássico-Rainha; veja tabela detalhada

A Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela detalhada das três primeiras rodadas do Campeonato Cearense de Futebol Feminino. Oito equipes vão participar do torneio com início marcado para este sábado (24). Fortaleza e Ceará já se encontram no domingo, no Estádio Presidente Vargas, às 15h (de Brasília). Confira a tabela detalhada de jogos.

Os oito times foram divididos nos grupos A e B. Arsenal, Ceará, Fortaleza e Maranguape formam o primeiro. Campo Grande, Guarani de Juazeiro, Icasa e Juazeiro estão no segundo. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. A fase de mata-mata será em partida única.

O jogo de estreia será entre Icasa e Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão. Mas no domingo já tem Clássico-Rainha. Ceará e Fortaleza, atuais campeãs e vice da competição, se enfrentam no CT Ribamar Bezerra. O campeão do estadual ganha vaga direta na Série A3 do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Legenda: Campeonato Cearense Feminino começa neste sábado. Foto: Divulgação/FCF

Os confrontos das rodadas 4, 5 e 6 ainda não foram detalhadas, mas os duelos estão definidos. Confira abaixo:

4ª rodada

Ceará x Arsenal

Maranguape x Fortaleza

Icasa x Campo Grande

Juazeiro x Guarani (J)

5ª rodada

Fortaleza x Arsenal

Maranguape x Ceará

Campo Grande x Guarani

Icasa x Juazeiro

6ª rodada

Ceará x Fortaleza

Arsenal x Maranguape

Juazeiro x Campo Grande

Guarani (J) x Icasa