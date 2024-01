Abel Ferreira renova com o Palmeiras até o final de 2025

O vitorioso técnico português Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras até o final de 2025, encerrando as especulações sobre seu futuro, informou nesta terça-feira (16) a presidente do clube, Leila Pereira.

"Nós renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025. O contrato iria até agora, dezembro de 2024", disse a dirigente em uma entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres.

"Esse era um desejo muito grande meu, de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco",acrescentou Leila.

"Patrão" com 𝑷 de 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒂𝒔! 💚



A presidente Leila Pereira anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Abel Ferreira com o #MaiorCampeãoDoBrasil até 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! 🇵🇹🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/nVtX2LP3h9 — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 16, 2024

Ciclo vitorioso

Abel, de 45 anos, é um dos responsáveis pelo ciclo vitorioso do Palmeiras nas últimas temporadas. Desde que chegou ao clube,em novembro de 2020, o português conquistou nove títulos, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020).

Legenda: Abel Ferreira é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, com 9 títulos Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

Ele está a um título de igualar Oswaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, o que pode acontecer em breve, pois o time enfrenta o São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil no dia 4 defevereiro, no Mineirão. Ao longo da temporada passada, Abel deixou no ar sua continuidade no clube alegando cansaço devido ao intenso calendário do futebol brasileiro e ao desafio de continuar vencendo. Rumores também apontavam que ele estaria na mira de equipes da Arábia Saudita.

Desafios do Palmeiras

Além da Supercopa, o Palmeiras vai disputar em 2024 o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

"Este ano vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas, seremos sempre",afirmou a presidente do 'Verdão'.

Leila também disse que quis fazer uma entrevista coletiva exclusivamente com mulheres para enviar uma mensagem contra o machismo no futebol.

"Que hoje seja um marco para nós, mulheres, nos posicionarmos sempre. Somos capazes, só queremos mais oportunidades", disse a dirigente às cerca de 30 jornalistas presentes na coletiva.