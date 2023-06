Abel Ferreira recusa proposta milionária para treinar time da Arábia Saudita, diz jornal

Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, recusou uma proposta feita pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, de R$ 120 milhões por temporada para treinar a equipe árabe. Segundo a ESPN, o contrato entre as duas partes seria de dois anos.

O Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, também procurou o treinador, porém a resposta foi a mesma. Abel Ferreira alega que está muito feliz no Palmeiras e usa esse argumento como justificativa para permanecer no clube paulista e negar outras ofertas. Além disso, o treinador tem uma boa relação com a presidente do clube, Leila Pereira, e conta com a confiança da torcida alviverde.

PALMEIRAS

O treinador português está no Palmeiras desde novembro de 2020 e soma 128 vitórias em 150 jogos. O contrato de Abel com o clube paulista é válido até 2024 e o desejo do técnico é permanecer até o final do vínculo.

Atualmente, Abel Ferreira é o treinador com mais tempo no cargo no futebol brasileiro.