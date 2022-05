Abel Ferreira pede à diretoria do Palmeiras que não venda Raphael Veiga: 'é um jogador completo'

Raphael Veiga marcou o gol da vitória do Palmeiras contra a Juazeirense, por 2 a 1, na Copa do Brasil. Durante o jogo em Londrina, no Estádio do Café, os torcedores alviverdes fortaleceram a campanha para que o jogador seja convocado para a Seleção Brasileira. Abel Ferreira, técnico do time paulista, prefere não comentar a lista divulgada por Tite, mas ressalta as qualidades do atleta e pede que a diretoria não venda o meia.

“Eu não sou o técnico da Seleção e nem quero ser. Sou muito novo para ser técnico da Seleção, tenho 43 anos. Já disse ao Veiga, tudo no tempo de Deus. Ele só tem que fazer isto. A mim, o que mais me impressiona, não são os dribles, o que ele joga com bola, não são os pênaltis. Ele é um jogador completo, e quando é preciso correr atrás, ele ajuda”, disse o técnico.

O treinador português, multicampeão com o Palmeiras, elogiou ainda mais as qualidades de Raphael Veiga. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele ainda pediu ao clube que não vendesse o atleta.

“Técnica eu já sabia que ele tinha, agora o compromisso que ele tem, o jogador robusto que ele é, a única coisa que eu peço é que não venda esse jogador. Que ele se lembre sempre do que o fez chegar no nível que está. Se ele mantiver essa postura, quero que continue por muito tempo no Palmeiras”, garantiu Abel Ferreira.

O atleta está no Verdão desde 20217 e foi emprestado ao Athletico-PR por uma temporada. Veiga retornou em 2019 e tornou-se peça fundamental na equipe do técnico português.

Titular e artilheiro do Palmeiras na temporada, igualando o desempenho de 2021, ele tornou-se também o maior goleador da história do time na Libertadores.

O Palmeiras volta a campo no sábado (14) para enfrentar o RB Bragantino, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, às 16h30.

Legenda: Raphael Veiga é artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Foto: Divulgação/Palmeiras