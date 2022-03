Abel Ferreira garante cumprir contrato no Palmeiras e descarta seleção

O português Abel Ferreira revelou quais os planos para os próximos anos como técnico de futebol. Após renovar contrato com o Palmeiras até o fim de 2024, o treinador afirmou que pretende cumprir o vínculo com o time paulista e depois ter um ano sabático. O profissional também garantiu que não assumirá uma seleção no momento, apesar de especulado na equipe do Brasil.

"Não tenho intenção nenhuma a curto prazo de ser treinador de seleção. Já posso projetar o que quero para mim a curto e médio prazo. Quero cumprir meu contrato com o Palmeiras, depois fazer um ano sabático e sair fora. Quero continuar a lutar por títulos por dois anos no Palmeiras. No final quero ter um ano sabático, aí depois sim falamos sobre seleção, clubes, aposentadoria. Mas quero e vou fazer isso", declarou em entrevista ao podcast oficial da Libertadores.

Por sentir falta da família, que permaneceu em Portugal, Abel já cogitou deixar o Palmeiras em outras oportunidades, apesar do sucesso que vem tendo à frente do time. Ele revelou os dois principais motivos que o fizeram aceitar a renovação: o empenho da presidente Leila Pereira nas negociações e a forte conexão que possui com o elenco palmeirense.

"Gosto muito de fazer o plano da minha carreira. Vim ao Palmeiras contra a vontade da minha família, por convicção própria, porque estudei, sabia que era um grande clube que me daria condições de brigar por títulos. Assinei e renovei porque queremos continuar a lutar por títulos. Não sei se vamos ganhar, mas a ambição é continuar nas disputas", disse ao podcast.

Histórico positivo

Com presença garantida na final do Campeonato Paulista diante do São Paulo, Abel Ferreira está prestes a disputar a 9ª final em 17 meses de Palmeiras. O treinador ostenta quatro troféus até o momento: duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Aos 43 anos, o treinador português do Palmeiras é o 2º há mais tempo no comando de um time brasileiro no momento, atrás apenas de Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, o qual o Palmeiras eliminou no último fim de semana pelas semifinais do Campeonato Paulista. Caso realmente fique até o final do novo contrato, Abel Ferreira passará a ser o técnico mais longevo no comando do Palmeiras em toda a história.