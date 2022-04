Abel Braga não é mais técnico do Fluminense; treinador entregou o cargo

Abel Braga não é mais técnico do Fluminense. O treinador entregou o cargo nesta quinta-feira (28). O último jogo do treinador no comando do time foi no empate de 0 a 0 com o Unión Santa Fe, na última terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor Carioca está em difícil situação dentro da Sul-Americana. Marcão vai assumir o time interinamente.

O técnico comandou o time em 26 jogos e obteve 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, marcou 35 gols e sofreu 15. Abel também venceu a Taça Guanabara e conquistou o Campeonato Carioca depois de dez anos.

Abel, que voltou ao clube no início da temporada, tem identificação com o time das Laranjeiras. No entanto, vinha sendo criticado pela torcida após atuações ruins do time. Mesmo com o respaldo da diretoria, o treinador optou por não seguir o trabalho no clube.

O Fluminense encara o Coritiba no domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja comunicado do clube:

