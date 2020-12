Abel Braga fica no Internacional e vai cumprir contrato até fim da Série A

Abel Braga tomou decisão e irá permanecer no Internacional até o fim da Série A. Segundo apurou a reportagem, o treinador decidiu que permanecerá no clube independente do acerto com Miguel Ángel Ramírez.

No domingo (27), em entrevista coletiva, Abel Braga havia dito que não tinha a situação definida. O técnico conversou com presidente eleito, Alessandro Barcellos, durante a concentração, em Salvador, antes do jogo com Bahia, e cada uma das partes explicou as alegações.

O Inter nunca escondeu o desejo de que Abel seguisse até o fim do contrato. O novo comando entende que uma eventual troca agora que o time dá sinais de evolução poderia gerar nova oscilação. Até entendia que um período de transição pudesse acontece com ambos os treinadores.

Legenda: Cobiçado na América do Sul, Miguel Ángel Ramírez recusou ofertas de Palmeiras e Flamengo antes do Inter Foto: Juan Mabromata / AFP

"Até o dia 24 de fevereiro, Abel é nosso treinador e com ele que vamos disputar a ponta de cima do Brasileirão. Ele é o nosso treinador, vai cumprir isso, vai nos ajudar", disse o presidente eleito Alessandro Barcellos, que não confirma o acerto com Ramírez oficialmente.

Sem considerar os jogos em que esteve longe da beira do gramado em razão da Covid-19, Abel soma sete partidas na atual passagem pelo clube colorado. São cinco vitórias e duas derrotas, com aproveitamento superior a 70%.

Na quarta (30), comandante parte para o Rio de Janeiro, onde passará a virada do ano acompanhado da família.

