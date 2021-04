Abel Braga entra na lista de opções do Fortaleza junto a Ariel Holan para novo técnico

A diretoria do Fortaleza segue em busca do novo técnico para a temporada de 2021 e tem como um dos focos o argentino Ariel Holan, ex-Santos. Com possibilidades no mercado, outros nomes também agradam a cúpula tricolor, como Abel Braga, vice-campeão brasileiro com o Internacional.

Com a negativa de Fernando Diniz, o profissional seria o principal alvo no mercado nacional. O perfil agregador e a mentalidade vencedora são pontos de destaque para o presidente tricolor Marcelo Paz.

Isso não significa que uma proposta foi enviada. Em contato com o Diário do Nordeste, a assessoria de Abel negou qualquer contato prévio entre as partes.

Leia mais Jogada Fortaleza tem Ariel Holan em lista final de nomes para técnico; argentino tenta saída do Santos

Deste modo, se torna mais um dos nomes no radar. Além do comandante, técnicos do mercado sul-americano são monitorados - os nomes são mantidos em sigilo.

Com o avançar do tempo, a gestão ampliou as alternativas e trabalhou também com nomes estrangeiros. Pelo intervalo longo até o início da Série A, o clube compreende um prazo interesse para permitir essa adaptação.

O plano ideal é fechar com um treinador até a reestreia da equipe no Campeonato Cearense. Paralisado desde 11 de março, o torneio retoma com uma partida do Leão contra o Caucaia, às 19h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada.